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Названі втрати армії РФ при втечі з острова Зміїний

Фото: названі втрати противника при відступі з острова Зміїний (twitter.com/maxar)
Автор: Константин Широкун

Українські військові точними ракетно-артилерійськими ударами по угрупованню військ РФ на острові Зміїний знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з катерів, причіп з дизель-генератором, радіолокаційну станцію і польовий склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

При відступі окупанти також підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" і над морем втратили вертоліт. Імовірно, також при відступі проведено мінування місцевості, причалу і навколишніх вод біля острова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що острів Зміїний звільнений від російських окупантів. В результаті успішних дій ЗСУ армія окупанта втратила контроль над частиною акваторії Чорного моря.

Також ми писали, що виведення російських військ з острова Зміїний в Чорному морі підтверджується свіжими супутниковими знімками.

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