Названы парламентские партии, которые больше всего тратят на рекламу

Фото: Верховная рада (РБК-Украина, Виталий Носач)

На рекламу больше всего потратили средств "Батькивщина" и "Самопомич"

Шесть парламентских партий увеличили более чем вдвое - до 201 млн гривен - расходы в третьем квартале по сравнению с первым кварталом, а больше всего тратит средств на рекламу "ВО "Батькивщина". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Комитета избирателей Украины.

Так, в первом квартале все шесть партий совокупно потратили 85 млн гривен, во втором - 150 млн, а в третьем - 201 млн. Данные взяты из отчетов партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал 2018 года.

В частности, в 3-м квартале БПП "Солидарность" и "Оппозиционный блок" передали часть средств местным ячейкам, "Батькивщина" и Радикальная партия Олега Ляшко - оплатили рекламу, "Самопомич" - потратила деньги на оплату услуг и материальные затраты, а "Народный фронт" направил все средства на зарплату, аренду и налоги.

"Больше всего в третьем квартале потратила партия ВО "Батькивщина" - 80 млн. Из них 73 млн ушло на рекламную деятельность", - отметили в комитете.

На втором месте - партия "Самопомич", которая потратила 38 млн, из которых 13 млн - на оплату услуг и материальные затраты и 10 млн - на пропагандистскую деятельность (из них 2 млн - реклама на телевидении).

При этом БПП потратил 33 млн, из которых 20 млн - на местные ячейки.

"Несмотря на визуальную активность, в отчете не отражены средств на размещение внешней рекламы", - подчеркнули в КИУ.

Кроме того, "Народный Фронт" потратил 22 млн: все деньги ушли на зарплату - 8 млн, аренду - 7 млн ​​и налоги - 5 млн. РПЛ же потратила 12 млн, из которых большинство средств, 4,8 млн, составили расходы на пропагандистскую деятельность.

При этом меньше всего потратил "Оппозиционный блок" - 12 млн, из которых 9 млн перечислили местным ячейкам. Как и БПП, партия официально не тратила деньги на рекламу, хотя ее лидеры активно размещали внешнюю рекламу в южных и восточных областях.

Следует подчеркнуть, что 99% расходов БПП, "Оппоблока", РПЛ и НФ были осуществлены за деньги, полученные из госбюджета. Это же касается 92% расходов "Самопомочи" и только 6% расходов "Батькивщины".

Напомним, в августе в КИУ сообщали, что Радикальная партия Олега Ляшко (РПЛ), "Оппозиционный блок" и "Батькивщина" активно покупают рекламу на телевидении за государственные средства.

РБК-Украина также сообщало, что Центральная избирательная комиссия напомнила кандидатам в президенты, что досрочная агитация - незаконна. В ЦИК подчеркнули, что задолго до начала президентской избирательной кампании, практически во всех регионах Украины можно наблюдать активизацию агитационной деятельности вероятных потенциальных кандидатов.