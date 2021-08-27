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Названы отрасли с самым быстрым ростом зарплат за последний год

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Украина, Пятница 27 августа 2021 15:23
Названы отрасли с самым быстрым ростом зарплат за последний год Фото: зарплаты в Украине в июле 2021 года выросли на 21,5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июле 2021 года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с июнем прошлого года выросла на 21,5%. Средняя зарплата составляла 14 345 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, быстрее всего зарплаты росли в отрасли "Временное размещение и организация питания" - на 52,5% до 8 871 гривен.

Далее идет "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи", где зарплаты за год выросли на 30,5% до 11 175 гривен и "Искусство, спорт, развлечения и отдых" - на 27,8% до 13 145 гривен.

В образовании зарплаты выросли на 36,7% до 12 090 гривен, на транспорте - на 27,2% до 15 257 гривен.

В отрасли "Информация и телекоммуникации" зарплаты за год выросли на 26,1% до 24 946 гривен и являются самыми высокими в Украине.

Названы отрасли с самым быстрым ростом зарплат за последний год

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Это на 32 гривны больше по сравнению с июнем (14 313 гривен).

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

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Государственная служба статистики
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