Названы отрасли с самым быстрым ростом зарплат за последний год

В июле 2021 года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с июнем прошлого года выросла на 21,5%. Средняя зарплата составляла 14 345 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, быстрее всего зарплаты росли в отрасли "Временное размещение и организация питания" - на 52,5% до 8 871 гривен.

Далее идет "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи", где зарплаты за год выросли на 30,5% до 11 175 гривен и "Искусство, спорт, развлечения и отдых" - на 27,8% до 13 145 гривен.

В образовании зарплаты выросли на 36,7% до 12 090 гривен, на транспорте - на 27,2% до 15 257 гривен.

В отрасли "Информация и телекоммуникации" зарплаты за год выросли на 26,1% до 24 946 гривен и являются самыми высокими в Украине.