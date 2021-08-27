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Названо галузі з найшвидшим зростанням зарплат за останній рік

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Україна, П'ятниця 27 серпня 2021 15:23
Названо галузі з найшвидшим зростанням зарплат за останній рік Фото: зарплати в Україні в липні 2021 року зросли на 21,5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2021 року середня зарплата штатних працівників в Україні порівняно з червнем минулого року зросла на 21,5%. Середня зарплата становила 14 345 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, найшвидше зарплати зростали в галузі "тимчасове розміщення та організація харчування" - на 52,5% до 8 871 гривень.

Далі йде "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги", де зарплати за рік зросли на 30,5% до 11 175 гривень та "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" - на 27,8% до 13 145 гривень.

В освіті зарплати зросли на 36,7% до 12 090 гривень, на транспорті - на 27,2% до 15 257 гривень.

У галузі "Інформація та телекомунікації" зарплати за рік зросли на 26,1% до 24 946 гривень і є найвищими в Україні.

Названо галузі з найшвидшим зростанням зарплат за останній рік

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в липні 2021 року склала 14 345 гривень. Це на 32 гривні більше у порівнянні з червнем (14 313 гривень).

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

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Державна служба статистики
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