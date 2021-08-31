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Названы области Украины с самым высоким и самым низким уровнем вакцинации педагогов

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Украина, Вторник 31 августа 2021 15:58
Названы области Украины с самым высоким и самым низким уровнем вакцинации педагогов Фото: в МОН рассказали о вакцинации учителей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Только в двух областях Украины количество вакцинированных от коронавируса работников образования превышает 50%. Лидерами по темпам вакцинации учителей являются Житомирская и Киевская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Житомирская и Киевская области уже преодолели порог в 65% вакцинированных педагогов, но это, как отметил министр, с учетом тех, кто получил и одну, и уже две дозы вакцины.

"Еще несколько областей имеют показатели около 50%. Самый низкий уровень вакцинации педагогов, к сожалению, продолжают пока демонстрировать Запорожская и Волынская области", - отметил Шкарлет.

Шкарлет напомнил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации и выхода Украины из "зеленой" зоны карантина, работать в очном формате смогут только те школы, где будет вакцинировано не меньше, чем 80% персонала.

Напомним, в Минобразования назвали правила работы школ с 1 сентября.

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Карантин Вакцинация Минобразования Сергей Шкарлет
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