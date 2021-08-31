Названо області України з найвищим та найнижчим рівнем вакцинації освітян

Лише у двох областях України кількість вакцинованих від коронавірусу працівників освіти перевищує 50%. Лідерами за темпами вакцинації вчителів є Житомирська та Київська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета .

Житомирська та Київська області вже подолали поріг у 65% вакцинованих освітян, але це, як зазначив міністр, з урахуванням тих, хто отримав і одну, і вже дві дози вакцини.

"Ще кілька областей мають показники близько 50%. Найнижчий рівень вакцинації освітян, на жаль, продовжують поки що демонструвати Запорізька та Волинська області", - зазначив Шкарлет.

Шкарлет нагадав, що у разі погіршення епідемічної ситуації та вихід України з "зеленої" зони карантину, працювати в очному форматі зможуть лише ті школи, де буде вакциновано не менше, ніж 80% персоналу.