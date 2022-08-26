ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названо області, в яких може пройти обов'язкова евакуація

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 26 серпня 2022 17:07
Названо області, в яких може пройти обов'язкова евакуація Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Новиков

На випадок погіршення ситуації на фронті готується обов'язкова евакуація ще з трьох областей, крім Донецької.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

За її словами, хоча обов'язкова евакуація оголошена тільки в Донецькій області, її готують в Харківській, Запорізький і Миколаївській областях.

"Я не кажу про весь регіон, але частини потребуватимуть обов'язкової евакуації. Ми до неї теж готуємося", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за півроку українські рятувальники евакуювали з Донбасу до 10 000 тисяч мирних жителів.

Днями Кабінет міністрів вирішив, що за відмову від евакуації прийомних дітей позбавлятимуть опіки над ними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація Ірина Верещук
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати