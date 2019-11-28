Названы новые штрафы за издевательство над животными

Министерство внутренних дел (МВД) рассказало о новых штрафах за издевательство над животными в Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В МВД отметили, что побои, издевательства над животными влекут за собой штраф от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного, если его жизни есть угроза. В случае коллективных издевательств или случае повторного издевательства - штраф 8500 гривен или админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае необходимости.

Министерство предупреждает, что за удовлетворение половой страсти с животным - штраф от 3400 до 8500 гривен. Животное конфискуют.

Если полиция квалифицирует жестокое обращение с животным по статье Уголовного кодекса, виновнику в зависимости от последствий (гибель животного) грозит ограничение лишения свободы от шести месяцев до 3 лет. За убийство животного в присутствии ребенка - ограничение лишение свободы сроком 3-5 лет.

Также наказание до 8 лет лишения свободы, если злоумышленник сделал это с особой жестокостью (повторно, коллективные издевательства, в отношении двух и более животных).

В МВД также рассказали, что делать в случае выявления жестокого обращения с животными. Сначала зафиксировать жестокое обращение с животными (фото-, видеосъемка); найти свидетелей; узнать контактные данные владельца животного; обратиться с заявлением в полицию.

"В заявлении указать, кто является владельцем животного. К заявлению приобщить фото, видео съемку, контактные данные свидетелей; Информацию собирают участковые, а расследование ведут следователи; Потом дело передают в суд, который принимает решение о привлечении к ответственности лица, которая обидела животное", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в июне 2019 года суд Киева арестовал Святогора, которого подозревают в совершении преступления по ч. 2 и 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в августе в Украине впервые арестовали мужчину за жестокое обращение с животными. Злоумышленника арестовал Киевский райсуд Одессы.