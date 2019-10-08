Стали известны лауреаты Нобелевской премии в области физики

Иллюстративное фото (bbc.com)

Лауреатами стали Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Келоз

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии в области физики в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Лауреатами стали Джеймс Пиблс, Мишель Мейор и Дидье Келоз. Нобелевскую премию по физике вручили за экзопланеты и черные дыры.

Отметим, Джеймс Пиблс - канадский и американский физик, работающий в области теоретической космологии. Почетный научный профессор имени Альберта Эйнштейна Принстонского университета.

Мишель Мейор - швейцарский астрофизик, почетный профессор университета Женевы. Открыл 51 Пегаса b - первую экзопланету, вращающейся вокруг похожей на Солнце звезды 51 Пегаса.

Дидье Келоз вместе с Мишель Майор обнаружили первую планету за пределами нашей Солнечной системы - 51 Пегаса b.

Кроме того, вчера Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза получили Нобелевские премии в области медицины.

Как сообщается, завтра станут известны имена лауреатов премии в области химии, в четверг - в литературе. В пятницу, 11 октября, станет известен обладатель Нобелевской премии мира.

Отметим, в прошлом году Нобелевскую премию мира вручили хирургу Дени Муквеге из Демократической Республики Конго (ДРК) и правозащитнице из Ирака Нади Мурад Басе Таха.

Напомним, в прошлом году бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предлагал выдвинуть украинского политзаключенного Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.