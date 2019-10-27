Названы имена возможных преемников лидера ИГИЛ

Возглавить террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ) могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Телеканал назвал возможных преемников лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, который был ликвидирован в ходе американской спецоперации в сирийском Идлибе.

Собеседники телеканала также утверждают, что операция должна была начаться еще пять дней назад, однако ее откладывали три раза из-за того, что в окружении главаря ИГИЛ присутствовали женщины и дети.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует сделать "важное заявление" в Белом доме в воскресенье, 27 октября. Также в своем Twitter ночью Трамп написал: "Что-то очень большое только что произошло!".

Позже стало известно, что Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Newsweek, ссылаясь на то, что официальный представитель армии США проинформировал о результатах операции, заявил, что аль-Багдади был убит в ходе рейда.

Сегодня Трамп подтвердил, что главарь террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе.