Названы имена украинцев, которые остались в плену "ЛДНР" после обмена

Названы имена украинцев, которых содержат в так называемых "ЛДНР" после обмена пленными, который состоялся 29 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Донбасс.Реалии".

Как отмечается, это те украинцы, имена которых точно известны их родственникам, и украинским правозащитным организациям, но которых почему-то не "подтвердили" подконтрольные России боевики во время предновогодних переговоров в Минске.

Гражданские:

Валерий Матюшенко - предприниматель, музыкант, заложник группировки "ДНР", схвачен среди родного Кальмиусского 15 июля 2017 года и приговорен так называемым "судом" группировки на 10 лет тюрьмы за якобы шпионаж. Сейчас вроде содержится в Макеевке.

Виталий Атаманчук - 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 в Донецке вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас он находится в СИЗО №5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Группировка "ДНР" публично ни разу не сообщало о нем.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов - школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка 12 сентября 2018. За "терроризм" и "диверсионную деятельность" подростки получили от группировки "ДНР" сроки от 10 до 15 лет. Родственники не сообщают прессе о месте их содержания.

На следующий день после обмена 29 декабря 2019 главарь "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал". Отпустили ли подростков - неизвестно.

Сергей Русинов - 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств (его части, которая осталась в оккупации), "осужден" группировкой "ЛНР" до 6 лет тюрьмы за "разжигание вражды" и поддержку украинских патриотических групп в соцсети "ВКонтакте". Сейчас удерживается на территории Славяносербской исправительной колонии №60, что в селе Лозовское Луганской области.

Вадим Дреев - пропавший в апреле 2019 50-летний луганчанин, впоследствии обвинен группировкой "ЛНР" в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что человек имеет инвалидность 2-й группы.

Роман Сагайдак - похищен в июне 2017 в родном Луганске предприниматель, 26 ноября 2018 обвинен группировкой "ЛНР" в "разбое, что нанес непоправимый ущерб республике". Получил "приговор" в 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, по данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

Военные:

После обмена 29 декабря один из 12 заявленных военных заявил, что только он знает до 20 военнослужащих ВСУ, которые остались в плену у России, в ОРДЛО. В частности, это Юрий Гордейчук, Павел Корсун и Виктор Шайдов с 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки группировки "ДНР" 22 мая 2019 года.

Журналистка "медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко также напомнила о нескольких военных ВСУ, которых Россия почему-то решила "придержать" на оккупированной части Донбасса.

В частности, это: Виталий Чмиль, Андрей Качиньский, Станислав Панченко, Николай Гриненко, Игорь Мирончук.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина заплатила неравную цену в обмене пленными с РФ. Война на Донбассе ведется неравномерно, без уступок со стороны Кремля.