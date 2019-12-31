Названі імена українців, які залишилися в полоні "ЛДНР" після обміну

Названо імена українців, яких утримують у так званих "ЛДНР" після обміну полоненими, який відбувся 29 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Донбасс.Реаліі".

Як зазначається, це ті українці, імена яких точно відомі їх родичам, і українським правозахисним організаціям, але яких чомусь не "підтвердили" підконтрольні Росії бойовики під час передноворічних переговорів в Мінську.

Цивільні:

Валерій Матюшенко - підприємець, музикант, заручник угруповання "ДНР", схоплений серед рідного Кальміуського 15 липня 2017 і засуджений так званим "судом" угруповання на 10 років в'язниці за "шпигунство". Зараз начебто міститься в Макіївці.

Віталій Дем'яненко - 68-річний пенсіонер, схоплений 4 вересня 2018 серед Донецька разом з дружиною і сином. Дружина пережила інсульт після затримання, а син після тортур в полоні помер. За даними його дочки Олени, зараз Атаманчук знаходиться в СІЗО №5 в Донецьку, має проблеми зі здоров'ям. Угруповання "ДНР" публічно жодного разу не повідомляло про нього.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко і Ярослав Миронов - школярі у віці від 15 до 17 років, затримані в Ясинуватій поблизу Донецька 12 вересня 2018. За "тероризм" і "диверсійну діяльність" підлітки отримали від угруповання "ДНР" терміни від 10 до 15 років. Родичі не повідомляють пресі про місцезнаходження.

На наступний день після обміну 29 грудня 2019 ватажок "ДНР" Денис Пушилін їх "помилував". Чи відпустили підлітків - невідомо.

Сергій Русинів - 22-річний студент Луганського коледжу культури і мистецтв (його частини, яка залишилася в окупації), "засуджений" угрупованням "ЛНР" до 6 років в'язниці за "розпалювання ворожнечі" і підтримку українських патріотичних груп в соцмережі "ВКонтакте". Зараз утримується на території Слов'яносербського виправній колонії №60, що у селі Лозівське Луганської області.

Вадим Дреєв - зниклий у квітні 2019 50-річний луганчанин, згодом звинувачений угрупованням "ЛНР" в підриві пам'ятників на підконтрольній російським гібридним силам території. Є інформація, що людина має інвалідність 2-ї групи

Роман Сагайдак - викрадений в червні 2017 рідному Луганську підприємець, 26 листопада 2018 звинувачений угрупованням "ЛНР" в "розбої, що завдав непоправної шкоди республіці". Отримав "вирок" в 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за даними правозахисників, потребує медичної допомоги через тортури.

Військові:

Після обміну 29 грудня один з 12 заявлених військових заявив, що тільки він знає до 20 військовослужбовців ЗСУ, які залишилися в полоні у Росії, в ОРДЛО. Зокрема, це Юрій Гордейчук, Павло Корсун і Віктор Шайда до 53-ї механізованої бригади ЗСУ, які потрапили в руки угрупування "ДНР" 22 травня 2019 року.

Журналістка "медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко також нагадала про декілька військових ЗСУ, яких Росія чомусь вирішила "притримати" на окупованій частині Донбасу.

Зокрема, це: Віталій Чміль, Андрій Качинський, Станіслав Панченко, Микола Гриненко, Ігор Мирончук.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна заплатила нерівну ціну в обмін полоненими з РФ. Війна на Донбасі ведеться нерівномірно, без поступок з боку Кремля.