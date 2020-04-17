Названі головні провали Труханова на посаді мера Одеси

За останніми соціологічними дослідженнями, партія мера "Довіряй Справам" насилу набирає необхідні 5% для потрапляння в Одеську міськраду
Попри те, що Геннадій Труханов перебуває на посаді мера Одеси вже шість років, більшу частину зі своїх передвиборчих обіцянок він так і не виконав, навпаки став частіше потрапляти в корупційні скандали. Про це пише "Цензор.НЕТ", передає РБК-Україна.
Як стверджує видання, мер суттєво посилив медійну присутність у місті й тепер на основних магістралях Одеси замість соціальної реклами в основному йде демонстрація сюжетів на користь Труханового.
"Але всередині бутафорської оболонки "міцного господарника", штучно створеної навколо мера Труханова, будь-яка людина при детальному розгляді виявить букет хронічних чиновницьких захворювань", - йдеться у публікації.
Водночас, серед головних провалів Труханова, журналісти вказують наступне:
Крім того, відзначає видання, за останніми соціологічними дослідженнями, партія мера "Довіряй Справах" насилу набирає необхідні 5% для потрапляння в Одеську міськраду.
"Треба зізнатися, що одесити у переважній своїй більшості усунулися від того, що відбувається в місті. Вони не намагаються хоч трошки розібратися в міських справах і єдиним джерелом інформації для них виступають білборди й телевізор", - резюмують журналісти.
Нагадаємо, раніше за процесуального керівництва САП детективами НАБУ закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно мера Одеси Геннадія Труханова, справу відправлено до суду.
Мер Одеси підозрюється в поданні недостовірних відомостей у деклараціях. Їм незадекларовані: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, дві машини, частки в ряді суб'єктів, відсотки по вкладах в банках. Загалом в декларацію 2015 року посадовець не вніс стан на загальну суму 32,48 млн грн, в декларації 2016 року - на 18,81 млн грн.
Також НАБУ і САП завершили розслідування відносно мера Одеси Геннадія Труханова і чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. Їх підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при купівлі за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян".