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Названы фракции депутатов-прогульщиков февраля

Новости » Политика     25.02.2020 - 12:15
Названы фракции депутатов-прогульщиков февраля
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Самые низкие результаты в ОПЗЖ и "Батькивщины"

Все заседания Рады с февраля посетили только 178 народных депутатов, то есть, меньше половины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Комитета избирателей Украины.

Среди фракций Рады наивысшие показатели посещения у депутатов "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской солидарности". Так, в среднем на заседаниях Рады присутствовало 75% депутатов СН, 67% депутатов "Голоса" и 62% - "ЕС".

Самые низкие результаты в "Оппозиционной платформы - За життя" - 57% и ВО "Батькивщина" - 55%.

"Однако эти цифры все же значительно ниже, чем месяцем ранее, в январе 2020. Тогда в среднем на заседаниях Рады были зарегистрированы 80% депутатов ЕС, 79% - СН, 72% - ВО "Батькивщина", 71% - "Голоса", 67% - ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

Напомним, Комитет избирателей Украины назвал топ прогульщиков пленарных заседаний Верховной рады. 4 народные депутаты пропустили 90% голосований. Это Антон Яценко из группы "За будущее", Вадим Столар с ОПЗЖ, Юрий Солод из ОПЗЖ и внефракционный Андрей Деркач.

Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и "кнопкодавство".

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