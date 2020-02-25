Названі фракції депутатів-прогульників лютого

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нижчі результати в ОПЗЖ та "Батьківщини"

Всі засідання Ради за лютого відвідали лише 178 народних депутатів, тобто, менше половини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Комітету виборців України.

Серед фракцій Ради вищі показники відвідування в депутатів "Слуги Народу", "Голосу" та "Європейської солідарності". Так, в середньому на засіданнях Ради було присутні 75% депутатів СН, 67% депутатів "Голосу" та 62% - "ЄС".

Нижчі результати в "Опозиційної платформи - За життя" - 57% та ВО "Батьківщина" - 55%.

"Однак ці цифри все ж є значно нижчими, аніж місяцем раніше, в січні 2020. Тоді в середньому на засіданнях Ради були зареєстровані 80% депутатів ЄС, 79% - СН, 72% - ВО "Батьківщина", 71% - "Голосу", 67% - ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Комітет виборців України назвав топ прогульників пленарних засідань Верховної ради.4 народні депутати пропустили 90% голосувань. Це Антон Яценко із групи "За майбутнє", Вадим Столар із ОПЗЖ, Юрій Солод із ОПЗЖ та позафракційний Андрій Деркач.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційним законопроект президента Володимира Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули і "кнопкодавство".