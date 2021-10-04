Названы еще два участника туристического полета Blue Origin. Среди них звезда "Стар Трек"

Компания Blue Origin, которая принадлежит основателю Amazon Джефу Безосу, представила сети еще двух членов экипажа следующего туристического полета в космос. Среди них Уильям Шетнер - актер, который в свое время, играл роль капитана Тиберия Кирка в медиафраншизе "Стар Трек".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Blue Origin.
Отметим, что следующий туристический полет Blue Origin запланирован на 12 октября.
Среди членов экипажа:
Одри Пауэрс - вицепрезидент по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований в Blue Origin. Провела около 2 тысяч часов на консоли на МКС;
Уильям Шетнер - канадский актер и писатель. Получил всемирную славу благодаря роли Джеймса Тиберия Кирка - капитана звездолета "Энтерпрайз" в медиафраншизе "Стар Трек".
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности первого туристического полета в космос компании Blue Origin.