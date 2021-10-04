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Названо ще двох учасників туристичного польоту Blue Origin. Серед них зірка "Стар Трек"

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Blue Origin, яка належить засновнику Amazon Джефу Безосу, представила мережі ще двох членів екіпажу наступного туристичного польоту у космос. Серед них Вільям Шетнер - актор, який свого часу, грав роль капітана Тіберія Кірка в медіафраншизі "Стар Трек".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Blue Origin.

Відзначимо, що наступний туристичний політ Blue Origin заплановано на 12 жовтня.

Серед членів екіпажу:

  • Кріс Бошуізен - лікар, колишній інженер NASA й співзасновник Planet Labs - компанія, що спеціалізується на розробці мініатюрних супутників;
  • Глен де Вріс - віцеголова по медико-біологічних науках й охороні здоров’я. Співзасновник Medidata;

  • Одрі Пауерс - віцепрезидент з правових питань та дотримання нормативних вимог в Blue Origin. Провела близько 2 тисяч годин на консолі на МКС;

  • Вільям Шетнер - канадський актор й письменник. Отримав всесвітню славу завдяки ролі Джеймса Тіберія Кірка - капітана зорельота "Ентерпрайз" в медіафраншизі "Стар Трек".

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці першого туристичного польоту в космос компанії Blue Origin.

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Blue OriginСполучені Штати Америки