Названы 8 стран, ответственных за большинство океанического мусора

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Среди них Китай, Индонезия, Египет

Большинство пластикового мусора в океане - 63,6% - приходится всего на восемь стран, и большинство из них расположены в Азии. Об этом пишет Bloomberg.

Эти восемь стран - Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия.

Больше всего критики и ответственности за ситуацию в океане экологи возлагают на Китай, который с 1 января прекратил принимать переработанные пластиковые отходы, генерируемые богатыми экономиками.

Считается, что этот шаг повлек усугубление и без того глубокого кризиса загрязнения океана пластиком. Но Китай не единственный виновник здесь. Мусор в океане генерируется новоиспеченными потребительскими классами Азии, подавляющее большинство из которых не имеют доступа к сбору мусора, современным свалкам и сжиганию отходов.

"Любой прогресс в сокращении пластика в океане должен начинаться с этих шагов (сортировка мусора и сжигание отходов, - ред.).

Напомним, в Украине с 1 октября 2019 года является обязательным устройство современных систем раздельной сортировки мусора при проектировании новых или реконструкции существующих зданий гостиниц.