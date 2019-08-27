ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раздельная сортировка мусора в отелях будет обязательной

Новости » Экономика    27.08.2019 - 14:05
Раздельная сортировка мусора в отелях будет обязательной
Фото: мусор (shotam.info)

Изменения в строительные норм принял Минрегион

Устройство современных систем раздельной сортировки мусора станет обязательным с 1 октября 2019 года при проектировании новых или реконструкции существующих зданий гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметили в пресс-службе, такая норма содержится в новых изменениях в государственные строительные нормы.

Согласно изменениям в ГСН, в жилых и общественных помещениях гостиниц необходимо предусматривать системы раздельной сортировки мусора, а также очистки системы от мусора и пылеуборки. Содержание пыли в воздухе жилых помещений гостиниц должно быть не более 0,15 мг/кв. м.

Раньше в гостиницах высотой 2 этажа и выше обязательно устраивались мусоропроводы.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства приняло новые строительные нормы, согласно которым владельцам гостиниц рекомендуют обеспечивать доступ к интернету во всех номерах.

Напомним, изменения в государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию автостоянок и гаражей, которые вступают в силу с 1 июля, позволяют проектировать лифты общественных зданий до подземных паркингов под ними.

В Украине усилят нормы безопасности в отелях после пожара в Одессе В украинских парках могут появиться кнопки вызова экстренной помощи
Новости Украины Министерство регионального развития и строительствастроительство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь