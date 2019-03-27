Европарламент принял законопроект о борьбе с пластиковыми отходами

Фото: пластиковые крышки (Фото Гонтар Владимир/УНИАН)

С 2021 года в ЕС будет запрещено использование одноразовых изделий

Европарламент в среду, 27 марта, одобрил законопроект, направленный на сокращение мусора из пластика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Закон вступит в силу после одобрения Европейским советом. Так как представители Европарламента и стран Европейского Союза в декабре 2018 года согласовали все детали законопроекта, ожидается, что при его рассмотрении в Европейском совете не возникнет возражений.

Так, с 2021 года в ЕС будет запрещено использование одноразовых изделий - в частности, пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, которые могут производиться из других материалов. С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.

Использование изделий из пластика, у которых пока нет экологичной альтернативы, например, пластиковых стаканов и упаковок для продуктов питания, должно быть ограничено. Согласно законопроекту, страны ЕС должны самостоятельно принять меры.

Кроме того, ряд одноразовых продуктов, которые содержат некоторое количество пластика, в частности, влажные салфетки, женские гигиенические прокладки - в обязательном порядке на упаковке будут сопровождаться указаниями о негативном воздействии на окружающую среду.

Законопроект также увеличивает квоты по разделению мусора. К 2025 году не менее 77% пластиковых бутылок должны утилизовываться вместе с пластиковым мусором, к 2030 году этот показатель возрастет до 90%. Кроме того, пластиковые бутылки с 2025 года должны как минимум на 25% состоять из вторсырья, к 2030 году - на 30%.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европейская комиссия представила план по уменьшению использования пластика в ЕС для борьбы с загрязнением морей и океанов.

Кроме того, Европейский парламент призвал страны ЕС прекратить продажу виз и паспортов. На сегодняшний день как налоговые гавани действуют Люксембург, Кипр, Ирландия, Мальта, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.