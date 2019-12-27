Названі 8 країн, відповідальних за більшість океанічного сміття

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Серед них Китай, Індонезія, Єгипет

Більшість пластикового сміття в океані - 63,6% - припадає всього на вісім країн, і більшість з них розташовані в Азії. Про це пише Bloomberg.

Ці вісім країн - Китай, Індонезія, Філіппіни, В'єтнам, Шрі-Ланка, Таїланд, Єгипет, Малайзія.

Найбільше критики і відповідальності за ситуацію в океані екологи покладають на Китай, який з 1 січня припинив приймати перероблені пластикові відходи, що генеруються багатими економіками.

Вважається, що цей крок спричинив посилення і без того глибокої кризи забруднення океану пластиком. Але Китай тут не єдиний винуватець. Сміття в океані генерується новоспеченими споживчими класами Азії, переважна більшість з яких не мають доступу до збору сміття, сучасних звалища і спалювання відходів.

"Будь-який прогрес у скороченні пластику в океані повинен починатися з цих кроків (сортування сміття та спалювання відходів, - ред.)", - говориться у публікації

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2019 року є обов'язковим облаштування сучасних систем роздільного сортування сміття при проектуванні нових або реконструкції існуючих будівель готелів.