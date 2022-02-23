Названо условие для введения комендантского часа в Украине

Верховная рада поддержала введение режима чрезвычайного положения в Украине. Он предполагает такое ограничение как комендантский час, но только при необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона .

Под комендантским часом следует понимать запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности. Такой запрет должен вводиться на определенные часы.

Согласно закону, на территории, на которой объявлено чрезвычайное положение, при необходимости может вводиться комендантский час.

Напомним, до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что решение о введении комендантского часа будут принимать при необходимости.

Сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил, что чрезвычайное положение позволит эффективнее действовать силовым структурам, и не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса.