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Названо умову для введення комендантської години в Україні

Автор: Артем Горовенко

Верховна рада підтримала введення режиму надзвичайного стану в Україні. Він передбачає таке обмеження як комендантська година, але лише при необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону.

Відповідно до закону, на території, на якій оголошено надзвичайний стан, при необхідності може вводитися комендантська година.

Під комендантською годиною слід розуміти заборону перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. Така заборона повинна вводитися на певні години.

Нагадаємо, до цього секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що рішення про введення комендантської години прийматимуть при необхідності.

Сьогодні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що надзвичайний стан дозволить ефективніше діяти силовим структурам, і не вплине на життя людей і роботу бізнесу.

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Надзвичайний станКомендантська година