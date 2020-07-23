Названо условие получения Украиной нового транша от ЕС

Верховная рада Украины должна собраться на внеочередное заседание для ратификации меморандума с ЕС о финансовой помощи. После этого Украине перечислят первый транш на 600 млн евро.

Об этом во время визита в Брюссель заявил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ЕС перечислит первый транш после ратификации меморандума на общую сумму 1,2 млрд евро Верховной радой Украины.

"Это (меморандум, - ред.) должен ратифицировать парламент", - сказал Марченко и добавил, что для рассмотрения этого вопроса Рада должна собраться на внеочередное заседание.

Отметим, сегодня украинская делегация во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе подписала меморандум о новой программе макрофинансовой помощи; по ее условиям, Евросоюз в течение года перечислит 1,2 млрд евро.

Напомним, о планах подписать меморандум о новых траншах Шмыгаль объявил еще в начале июля.

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко после назначения заявил, что надеется на отсутствие задержки с траншем от Всемирного банка в связи со сменой руководства украинского регулятора.