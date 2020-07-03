В конце июля подпишем меморандум о макрофинансовой помощи от ЕС, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com)

По словам Шмигаля, МВФ сдержанно отреагировал на отставку Смолия, но продолжает сотрудничество с Украиной

В конце июля Украина подпишет меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС). Размер транша - 1,2 миллиарда евро.

Об этом во время программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что МВФ напряженно отреагировал на осттавку главы НБУ Якова Смолия, но продолжает сотрудничество с Украиной.

"МВФ отреагировал напряженно, но сдержанно. Мы продолжаем сотрудничество. Министр финансов разговаривал с МВФ вчера. Сегодня я общался с президентом Европейской комиссии. Мы продолжаем работу. Это большой показатель с Европой. Уже в 20-х числах июля мы подпишем очередной меморандум о предоставление следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро от ЕС. Это также сегодня было проговорено с вице-президентом Еврокомиссии ", - заявил Шмыгаль.

Напомним, 10 июня Украина получила от ЕС второй транш программы кредитной помощи на сумму в 500 млн евро.

Кроме того Всемирный банк выделил Украине 350 млн долларов из запланированного кредита в 1 млрд долларов.

Также РБК-Украина писало, что Украина уже получила первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд евро, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.

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Автор: Анастасия Светлевская