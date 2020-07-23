Названо умову отримання Україною нового траншу від ЄС

Верховна рада України повинна зібратися на позачергове засідання для ратифікації меморандуму з ЄС щодо фінансової допомоги. Після цього Україні перерахують перший транш на 600 млн євро.

Про це під час візиту до Брюсселя заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ЄС перерахує перший транш після ратифікації меморандуму на загальну суму 1,2 млрд євро Верховною радою України.

"Це (меморандум, - ред.) має ратифікувати парламент", - сказав Марченко і додав, що для розгляду цього питання Рада повинна зібратися на позачергове засідання.

Зазначимо, сьогодні українська делегація на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Брюсселі підписала меморандум про нову програму макрофінансової допомоги; за її умовами, Євросоюз протягом року перерахує 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, про плани підписати меморандум про нові транші Шмигаль оголосив ще на початку липня.

Новий голова НБУ Кирило Шевченко після призначення заявив, що сподівається на відсутність затримки з траншем від Світового банку у зв'язку зі зміною керівництва українського регулятора.