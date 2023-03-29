Названо умову завершення опалювального сезону у Харкові та області (документ)

У Харківській ОВА дали розпорядження про завершення опалювального сезону. Його припинять, якщо середня добова температура повітря протримається більше +8 градусів протягом трьох діб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ, який опубліковано на сайті обласної адміністрації.
"Рекомендувати військовим адміністраціям населених пунктів та органам місцевого самоврядування прийняти рішення про закінчення опалювального періоду 2022-2023 років з урахуванням кліматичних умов, згідно з будівельними нормами та правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок та мереж, державними санітарними нормами та правилами", - йдеться у повідомленні. документ.
При цьому опалювальний сезон, згідно з розпорядженням, буде завершено "не раніше ніж протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме +8 градусів".
Як повідомлялося, у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішенням місцевої влади розпочали відключення споживачів від опалення.
При цьому у Вінниці відмовилися від дострокового завершення опалювального сезону через похолодання, яке прийшло в Україну, починаючи з 28 березня Його першими відчули мешканці західних областей.
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