Названо тип тренувань, які зміцнять ваше тіло після 40 років

Зосередьтеся на вправах з низьким навантаженням

Вправи з високим навантаженням можуть бути дуже шкідливими, особливо після певного віку. Тому варто віддавати перевагу таким видам спорту, як:

Ходьба - вона зміцнює кістки та м'язи, не шкодячи суглобам.

Велоспорт - розвиває силу та витривалість без надмірного навантаження на суглоби.

Плавання - зміцнює серце та дихальну систему.

Силові тренування

За результатами дослідження, одним із ключів до підтримки форми після 40 років є зміцнення м'язів. Це можна робити різними способами, але найпоширенішими є використання гантелей та еластичних стрічок, тобто силових тренувань.

Сьогодні також популярні функціональні та ізометричні тренування. Такий тип вправ залучає кілька груп м'язів одночасно, використовуючи природні рухи та скорочення м’язів без руху тіла, що менше навантажує суглоби.

Рухливість та гнучкість

Рухливість та гнучкість мають важливе значення для підтримки оптимальної фізичної форми. Для їх збереження або поліпшення рекомендується займатися, наприклад, пілатесом. Він допомагає поліпшити поставу, зміцнити м'язи та суглоби, що робить його ідеальним для людей, які страждають від болю в спині.

Інша дисципліна, якою ви можете зайнятися, - йога. Вона виконується за допомогою усвідомлених поз і рухів та допомагає зміцнити м'язи-стабілізатори, поліпшити рухливість та розслабити м'язове напруження.

Поради для безпечних тренувань

Перед початком будь-якої програми тренувань важливо проконсультуватися з фахівцем, щоб скласти план, що відповідає вашому віку та можливостям.