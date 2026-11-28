Аналітики видання змоделювали цей показник, спираючись на поточні обсяги видобутку приватних компаній, тривалість експортного сезону у дев’ять місяців та жовтневі ціни на реалізацію українського блакитного палива.

За підрахунками журналістів, 30-відсоткова квота дозволить продати за кордон близько 0,95 млрд кубометрів ресурсу за сезон.

Автори публікації наголошують, що головним обмежувальним фактором для нарощування поставок за кордон виступає внутрішній газовий баланс країни, а не технічні можливості газотранспортної системи чи дефіцит попиту з боку іноземних покупців.

За умов актуального профіциту саме ліміт у 30% дозволив би практично повністю збалансувати комерційний ринок.

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Аналітик ринку природного газу ExPro Consulting Михайло Свищо припускає, що Кабмін може повернутися до перегляду чинних обмежень після завершення опалювального сезону. Це стане можливим за умови збереження високих запасів у сховищах, стабільного видобутку та низького рівня внутрішнього споживання.

"Уряд, можливо, розглядатиме підвищення відсотка дозволеного експорту", - зазначив Свищо.