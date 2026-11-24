Продаж 83 млн кубометрів українського газу за кордон забезпечить державі понад 800 млн грн рентних платежів, із яких більше 600 млн грн становитимуть додаткові нарахування за експорт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Асоціації газовидобувних компаній України (АГКУ) у Facebook.

За правилами оподаткування, видобувники, які продають газ за кордон, повинні доплачувати ренту за експортовані обсяги з прив’язкою до європейських цін.

Читайте також: Експорт газу не порушить баланс: експерт дав пояснення

"Відтак, загальна сума сплаченої ренти за 83 млн кубометрів газу, який буде поставлений протягом листопада-грудня 2026 року, становитиме більше 800 млн грн, з яких понад 600 млн грн - це додаткові нарахування ренти за експорт", - зазначили в АГКУ.