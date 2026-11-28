Аналитики издания смоделировали этот показатель, опираясь на текущие объемы добычи частных компаний, продолжительность экспортного сезона в девять месяцев и октябрьские цены на реализацию украинского голубого топлива.

По подсчетам журналистов, 30-процентная квота позволит продать за рубеж около 0,95 млрд кубометров ресурса за сезон.

Авторы публикации отмечают, что главным ограничивающим фактором для наращивания поставок за рубеж выступает внутренний газовый баланс страны, а не технические возможности газотранспортной системы или дефицит спроса со стороны иностранных покупателей.

В условиях актуального профицита именно лимит в 30% позволил бы практически полностью сбалансировать коммерческий рынок.

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Аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо предполагает, что Кабмин может вернуться к пересмотру действующих ограничений после завершения отопительного сезона. Это станет возможным при условии сохранения высоких запасов в хранилищах, стабильной добычи и низкого уровня внутреннего потребления.

"Правительство, возможно, будет рассматривать повышение процента разрешенного экспорта", - отметил Свищо.