Названы страны, которые активнее других блокируют российские активы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Bloomberg .

Так, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что на долю Германии, Франции, Ирландии, Австрии, Бельгии и Люксембурга приходится около 13 млрд из почти 14 млрд евро замороженных российских активов в ЕС.

"Есть шесть государств-членов, которые выполняют эту работу (блокируют активы - ред.) У нас ситуация, когда некоторые страны-члены предоставляют нам много информации, а другие - очень мало", - сказал Рейндерс.