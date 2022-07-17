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Названы страны, которые активнее других блокируют российские активы

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Воскресенье 17 июля 2022 19:42
Названы страны, которые активнее других блокируют российские активы Фото: названо страны, которые активнее других блокируют российские активы (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Шесть стран Европейского Союза принимают наиболее активное участие в блокировании российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Bloomberg.

Так, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что на долю Германии, Франции, Ирландии, Австрии, Бельгии и Люксембурга приходится около 13 млрд из почти 14 млрд евро замороженных российских активов в ЕС.

"Есть шесть государств-членов, которые выполняют эту работу (блокируют активы - ред.) У нас ситуация, когда некоторые страны-члены предоставляют нам много информации, а другие - очень мало", - сказал Рейндерс.

Напомним, аналитики считают, что ближайшие месяцы станут решающими в санкционной войне между Западом и Россией.

Кроме того, Европейская комиссия официально предложила странам ЕС ввести седьмой пакет санкций против РФ.

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