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Названо країни, які найбільше блокують російські активи

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Неділя 17 липня 2022 19:42
Названо країни, які найбільше блокують російські активи Фото: названі країни, які найбільше блокують російські активи (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Шість країн Європейського Союзу беруть найбільш активну участь у блокуванні російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака і Bloomberg.

Так, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що на частку Німеччини, Франції, Ірландії, Австрії, Бельгії та Люксембургу припадає близько 13 млрд із майже 14 млрд євро заморожених російських активів в ЄС.

"Є шість держав-членів, які виконують цю роботу (блокують активи - ред.) У нас ситуація, коли деякі країни-члени надають нам багато інформації, а інші - дуже мало", - сказав Рейндерс.

Нагадаємо, аналітики вважають, що найближчі місяці стануть вирішальними у санкційній війні між Заходом і Росією.

Окрім того, Європейська комісія офіційно запропонувала країнам ЄС ввести сьомий пакет санкцій проти РФ.

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