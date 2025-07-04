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Названо состояние, которое напоминает "грязную кожу": вот как его легко распознать

Пятница 04 июля 2025 14:36
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Названо состояние, которое напоминает "грязную кожу": вот как его легко распознать Названо состояние, которое напоминает "грязную кожу" (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Состояние кожи, которое ошибочно принимают за грязь, на самом деле может оказаться дерматозом - редким дерматологическим заболеванием. Проблема не исчезает после гигиенических процедур и требует медицинского вмешательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога и педиатра Натальи Стриковой.

Что известно о состоянии

По словам эксперта, доброкачественный дерматоз Дункана имеет вид грязной кожи. Впервые он описан дерматологом Дунканом, откуда и название.

Возникает у детей разного возраста, но может встречаться и у взрослых. В частности, появиться может на любом участке кожи: шея, туловище, руки или волосистая часть головы. Дерматоз доброкачественный, сыпь никак не беспокоит ребенка или взрослого.

Субъективных ощущений тоже нет, но имеет вид пятен от темно-коричневого до черного цвета, напоминает грязную кожу.

Почему возникает

Дерматолог объяснила, что этиология остается неясной. Считается, что происходит аномальная задержка созревания клеток кожи.

Именно эти клетки накапливаются, склеиваются между собой, смешиваются с микроорганизмами, кожным салом и поэтому имеют вид гиперпигментированных пятен.

Сыпь устойчива к различным моющим средствам, купанию и трению, то есть "вымыть" ее не получится.

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