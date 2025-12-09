Названо смартфон, який визнали найкращим у 2025 році

Три смартфони - чотири нагороди

Щорічна премія MKBHD традиційно викликає бурхливі суперечки серед прихильників різних брендів, проте вона залишається наочним зрізом стану сучасного ринку смартфонів, де відмінності між пристроями стають дедалі менш помітними.

Крім самих переможців, Браунлі зазвичай докладно пояснює логіку своїх рішень і звертає увагу не тільки на сильні сторони, а й на слабкі місця пристроїв, що робить його огляди особливо показовими.

У 2025 році Apple отримала такі нагороди:

Найкращий дизайн - iPhone Air

Найкраще оновлення року - iPhone 17

Провал року - iPhone 16e

Телефон року - iPhone 17.

Чому iPhone 17 став "Смартфоном року"

Коментуючи вибір iPhone 17 в якості "Смартфона року", Маркес Браунлі зазначив, що саме ця модель стала найбільш збалансованою. За його словами, смартфон "зробив якісний крок уперед і перетворився на справді вдалу пропозицію", особливо після появи дисплея з частотою 120 Гц, а також оновлень процесора та камери.