Названо сезонний овоч, який покращує метаболізм та стан гормонів

Користь для здоров'я

Низький глікемічний індекс

За словами експерта, попри те, що кукурудза багата на вуглеводи, її глікемічний індекс у вареному вигляді відносно помірний. Тому вона повільно підвищує рівень глюкози в крові, що важливо для профілактики інсулінорезистентності та контролю цукрового діабету II типу.

Велика кількість клітковини

Кукурудза містить харчові волокна, які позитивно впливають на метаболізм, знижують рівень холестерину, покращують перистальтику кишківника та підтримують стабільний рівень цукру в крові.

Це особливо важливо для пацієнтів із метаболічним синдромом, гіпотиреозом та іншими ендокринними порушеннями.

Джерело вітамінів групи B

Зерна кукурудзи містять вітаміни В1, В3, В5, В6, які підтримують роботу надниркових залоз, гормональний баланс та синтез нейромедіаторів, що важливо для настрою й стресостійкості.

Містить магній, калій та антиоксиданти

У складі кукурудзи є важливі мікроелементи для роботи щитоподібної залози, мʼязів та серцево-судинної системи.

Овоч також багатий на антиоксиданти (лютеїн, зеаксантин), які допомагають боротися зі стресом і запальними процесами.

Кому не можна їсти кукурудзу

Людям з синдромом подразненого кишечника

Через велику кількість клітковини може викликати здуття живота та дискомфорт. Особливо важка в перетравлюванні - цілі зерна можуть виходити неперетравленими.

При подагрі

Кукурудза містить пурини, які можуть підвищувати рівень сечової кислоти. У великих кількостях може погіршити стан.

При загостренні шлунково-кишкових захворювань

Мова йде про гастрит, виразку та панкреатит. В сирому або вареному вигляді може бути важкою для травлення.

Кукурудзяна каша дозволяється, але не при загостренні.

Дітям до 2 років

Все через можливий ризик вдавитись цілими зернами. Організм дитини ще не повністю готовий до складної клітковини.