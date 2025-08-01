Назван сезонный овощ, который улучшает метаболизм и состояние гормонов

Польза для здоровья

Низкий гликемический индекс

По словам эксперта, несмотря на то, что кукуруза богата углеводами, ее гликемический индекс в вареном виде относительно умеренный. Поэтому она медленно повышает уровень глюкозы в крови, что важно для профилактики инсулинорезистентности и контроля сахарного диабета II типа.

Большое количество клетчатки

Кукуруза содержит пищевые волокна, которые положительно влияют на метаболизм, снижают уровень холестерина, улучшают перистальтику кишечника и поддерживают стабильный уровень сахара в крови.

Это особенно важно для пациентов с метаболическим синдромом, гипотиреозом и другими эндокринными нарушениями.

Источник витаминов группы B

Зерна кукурузы содержат витамины В1, В3, В5, В6, которые поддерживают работу надпочечников, гормональный баланс и синтез нейромедиаторов, что важно для настроения и стрессоустойчивости.

Содержит магний, калий и антиоксиданты

В составе кукурузы есть важные микроэлементы для работы щитовидной железы, мышц и сердечно-сосудистой системы.

Овощ также богат антиоксидантами (лютеин, зеаксантин), которые помогают бороться со стрессом и воспалительными процессами.

Кому нельзя есть кукурузу

Людям с синдромом раздраженного кишечника

Из-за большого количества клетчатки может вызвать вздутие живота и дискомфорт. Особенно тяжела в переваривании - целые зерна могут выходить непереваренными.

При подагре

Кукуруза содержит пурины, которые могут повышать уровень мочевой кислоты. В больших количествах может ухудшить состояние.

При обострении желудочно-кишечных заболеваний

Речь идет о гастрите, язве и панкреатите. В сыром или вареном виде может быть тяжелой для пищеварения.

Кукурузная каша разрешается, но не при обострении.

Детям до 2 лет

Все из-за возможного риска подавиться целыми зернами. Организм ребенка еще не полностью готов к сложной клетчатке.