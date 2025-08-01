Назван сезонный овощ, который улучшает метаболизм и состояние гормонов

Кукуруза - не просто любимый продукт лета, но и настоящий клад для здоровья. Она содержит витамины и антиоксиданты, которые способствуют нормальной работе сердца и желудочно-кишечного тракта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
Низкий гликемический индекс
По словам эксперта, несмотря на то, что кукуруза богата углеводами, ее гликемический индекс в вареном виде относительно умеренный. Поэтому она медленно повышает уровень глюкозы в крови, что важно для профилактики инсулинорезистентности и контроля сахарного диабета II типа.
Большое количество клетчатки
Кукуруза содержит пищевые волокна, которые положительно влияют на метаболизм, снижают уровень холестерина, улучшают перистальтику кишечника и поддерживают стабильный уровень сахара в крови.
Это особенно важно для пациентов с метаболическим синдромом, гипотиреозом и другими эндокринными нарушениями.
Источник витаминов группы B
Зерна кукурузы содержат витамины В1, В3, В5, В6, которые поддерживают работу надпочечников, гормональный баланс и синтез нейромедиаторов, что важно для настроения и стрессоустойчивости.
Содержит магний, калий и антиоксиданты
В составе кукурузы есть важные микроэлементы для работы щитовидной железы, мышц и сердечно-сосудистой системы.
Овощ также богат антиоксидантами (лютеин, зеаксантин), которые помогают бороться со стрессом и воспалительными процессами.
Людям с синдромом раздраженного кишечника
Из-за большого количества клетчатки может вызвать вздутие живота и дискомфорт. Особенно тяжела в переваривании - целые зерна могут выходить непереваренными.
При подагре
Кукуруза содержит пурины, которые могут повышать уровень мочевой кислоты. В больших количествах может ухудшить состояние.
При обострении желудочно-кишечных заболеваний
Речь идет о гастрите, язве и панкреатите. В сыром или вареном виде может быть тяжелой для пищеварения.
Кукурузная каша разрешается, но не при обострении.
Детям до 2 лет
Все из-за возможного риска подавиться целыми зернами. Организм ребенка еще не полностью готов к сложной клетчатке.
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