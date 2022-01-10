Названо официальное число "миротворцев" ОДКБ в Казахстане

На сегодня в Казахстане развернута военная миссия стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) численностью порядка 2 000 человек. Развертывание миссии завершилось накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму саммита, опубликованную на сайте Кремля .

"На сегодняшний день - в соответствии с решением Совета коллективной безопасности - в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники", - заявил на онлайн-саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, военнослужащие из России, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана реализуют прикрытие и обеспечение безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов.