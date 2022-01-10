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Названо офіційну кількість "миротворців" ОДКБ в Казахстані

Автор: Сергей Новиков

На сьогодні в Казахстані розгорнута військова місія країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) чисельністю понад 2 000 осіб. Розгортання місії завершилося напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на стенограму саміту, опубліковану на сайті Кремля.

"На сьогоднішній день - відповідно до рішення Ради колективної безпеки - в Республіці Казахстан розгорнуті і приступили до виконання поставлених завдань колективні миротворчі сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки", - заявив на онлайн-саміті президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

За його словами, військовослужбовці з Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизії та Таджикистану реалізують прикриття і забезпечення безпеки аеропортів, військових складів та інших стратегічних об'єктів.

Нагадаємо, раніше в ОДКБ заявляли, що можуть збільшити чисельність місії в Казахстані при необхідності.

Минулого тижня Токаєв через масові протести і заворушення звернувся за допомогою в ОДКБ, організація оперативно схвалила запит на "миротворчу" місію.

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Казахстан