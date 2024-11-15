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Названо найшвидший у світі автомобіль без даху

П'ятниця 15 листопада 2024 13:05
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Названо найшвидший у світі автомобіль без даху Фото: названо найшвидший у світі автомобіль без даху (newsroom.bugatti.com)
Автор: Константин Широкун

Преміальний гіперкар Bugatti Mistral став найшвидшим у світі серійним автомобілем без даху. Машина на спеціальному треку досягла швидкості у 453,9 км/год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Рекордні заїзди проводились на випробувальному треку Папенбург у Німеччині. За кермом ефектного Mistral знаходився тест-пілот Bugatti Енді Воллес. У 2019 році переможець Ле-Ману також встановив максимальну швидкість на Chiron Super Sport.

Названо найшвидший у світі автомобіль без даху

Відомо, що усього буде виготовлено лише 99 одиниць Mistral, і Record Car вважається унікальним. Його вражаючі акценти Jet Orange нагадують про обидва рекордні автомобілі Veyron – 16.4 Super Sport і Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse.

Після встановленого рекорду Mistral потіснив Venom GT Spyder від Hennessey, який у 2016 році розганявся до 426 км/год. Bugatti організувала рекордні заїзди 9 листопада в присутності гордого власника автомобіля, а також Мате Рімака, генерального директора Bugatti Rimac.

Названо найшвидший у світі автомобіль без даху

Нагадаємо, що Bugatti Mistral вперше був представлений 19 серпня 2022 року. Усі 99 екземплярів було продано за ціною у 5 млн євро. Автомобіль приводиться у рух 16-циліндровим бензиновим двигуном об'ємом 8,0 літрів та потужністю 1500 к.с. З місця до першої сотні машина вагою близько 2000 кг розганяється за 2,4 секунди.

Названо найшвидший у світі автомобіль без даху

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