Названы самый быстрый в мире автомобиль без крыши

Премиальный гиперкар Bugatti Mistral стал самым быстрым в мире серийным автомобилем без крова. Машина на специальном треке достигла скорости 453,9 км/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Рекордные заезды проводились на испытательном треке Папенбург в Германии. За рулем эффектного Mistral находился тест-пилот Bugatti Энди Уоллес. В 2019 году победитель Ле-Мана также установил максимальную скорость на Chiron Super Sport.

Известно, что всего будет изготовлено всего 99 единиц Mistral и Record Car считается уникальным. Его впечатляющие акценты Jet Orange напоминают об обоих рекордных автомобилях Veyron – 16.4 Super Sport и Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse.

После установленного рекорда Mistral потеснил Venom GT Spyder от Hennessey, который в 2016 году разгонялся до 426 км/ч.

Напомним, что Bugatti Mistral впервые был представлен 19 августа 2022 года. Все 99 экземпляров было продано по цене в 5 млн евро. до первой сотни машина весом около 2000 кг разгоняется за 2,4 секунды.