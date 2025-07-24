Названо найкращого боксера світу: на якому місці Усик у рейтингу ESPN

Нагадаємо, що у суботу, 19 липня, Усик здобув дострокову перемогу у своєму другому поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа, нокаутувавши суперника у п'ятому раунді.

Завдяки цій видовищній перемозі українець вдруге у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, об'єднавши у своїх руках пояси WBA, WBO, WBC та IBF.

Крім того, Олександр заробив за цей бій рекордний гонорар. І вже стало відомо, які податки спортсмен заплатить в Україні.

Раніше Усик назвав найціннішу життєву пораду від батька, що веде його до перемог.