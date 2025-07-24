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Названо найкращого боксера світу: на якому місці Усик у рейтингу ESPN

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)
Автор: Катерина Урсатій

Олександр Усик залишається найкращим боксером світу поза ваговими категоріями (P4P) за версією авторитетного спортивного видання ESPN.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг, який оновився за підсумками тріумфального реваншу Усика проти Даніеля Дюбуа.

Зміни у топ-10 рейтингу P4P

В оновленому рейтингу P4P відбулися помітні зміни.

Наприклад, мексиканець Джессі Родрігес піднявся на п'яту сходинку, здолавши Фумелелу Кафу технічним нокаутом та об'єднавши пояси WBC і WBO у другій легшій вазі.

Шакур Стівенсон здійнявся на три позиції, завдяки успішному захисту титулу WBC у легкій вазі проти Вільяма Сепеди.

Втратили свої позиції у топ-10 такі боксери, як:

  • ексчемпіон WBO у напівважкій вазі Артур Бетербієв.
  • абсолютний чемпіон у другому середньому дивізіоні Сауль Альварес.
  • чемпіон WBA у напівважкій вазі Девід Бенавідес.
  • власник поясів WBC та IBF у легшій вазі Юнто Накатані.

Найбільшу кількість представників у топ-10 рейтингу нині має напівважкий дивізіон - одразу три боксери: Дмітрій Бівол, Артур Бетербієв та Девід Бенавідес.

Топ-10 боксерів світу поза ваговими категоріями за версією ESPN:

  1. Олександр Усик (Україна, 24-0, 15 КО) - надважка вага
  2. Іноуе Наоя (Японія, 30-0, 27 КО) - друга легша
  3. Теренс Кроуфорд (США, 40-0, 31 КО) - напівсередня
  4. Дмітрій Бівол (24-1, 12 КО) - напівважка
  5. Джессі Родрігес (США, 22-0, 15 КО) - друга найлегша (+1 позиція)
  6. Артур Бетербієв (Канада, 21-1, 20 КО) - напівважка (-1 позиція)
  7. Шакур Стівенсон (США, 24-0, 11 КО) - легка (+3 позиції)
  8. Сауль Альварес (Мексика, 63-2-2, 39 КО) - друга середня (-1 позиція)
  9. Девід Бенавідес (США, 30-0, 24 КО) - напівважка (-1 позиція)
  10. Юнто Накатані (Японія, 31-0, 24 КО) - легша (-1 позиція)

Зазначимо, що усі 17 експертів ESPN одноголосно віддали перше місце саме українцю. Беззаперечне лідерство Усика у цьому престижному рейтингу вкотре підкреслює його винятковий талант та домінування на світовій боксерській арені.

Нагадаємо, що у суботу, 19 липня, Усик здобув дострокову перемогу у своєму другому поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа, нокаутувавши суперника у п'ятому раунді.

Завдяки цій видовищній перемозі українець вдруге у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, об'єднавши у своїх руках пояси WBA, WBO, WBC та IBF.

Крім того, Олександр заробив за цей бій рекордний гонорар. І вже стало відомо, які податки спортсмен заплатить в Україні.

Раніше Усик назвав найціннішу життєву пораду від батька, що веде його до перемог.

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