Назван лучший боксер мира: на каком месте Усик в рейтинге ESPN

Напомним, что в субботу, 19 июля, Усик одержал досрочную победу в своем втором поединке против британца Даниэля Дюбуа, нокаутировав соперника в пятом раунде.

Благодаря этой зрелищной победе украинец во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, объединив в своих руках пояса WBA, WBO, WBC и IBF.

Кроме того, Александр заработал за этот бой рекордный гонорар. И уже стало известно, какие налоги спортсмен заплатит в Украине.

Ранее Усик назвал самый ценный жизненный совет от отца, ведущий его к победам.