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Назван лучший боксер мира: на каком месте Усик в рейтинге ESPN

Александр Усик (фото: РБК-Украина)
Автор: Екатерина Урсатий

Александр Усик остается лучшим боксером мира вне весовых категорий (P4P) по версии авторитетного спортивного издания ESPN.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг, который обновился по итогам триумфального реванша Усика против Даниэля Дюбуа.

Изменения в топ-10 рейтинга P4P

В обновленном рейтинге P4P произошли заметные изменения.

Например, мексиканец Джесси Родригес поднялся на пятую строчку, одолев Фумелелу Кафу техническим нокаутом и объединив пояса WBC и WBO во втором легчайшем весе.

Шакур Стивенсон поднялся на три позиции, благодаря успешной защите титула WBC в легком весе против Уильяма Сепеды.

Потеряли свои позиции в топ-10 такие боксеры, как:

  • экс-чемпион WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
  • абсолютный чемпион во втором среднем дивизионе Сауль Альварес.
  • чемпион WBA в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес.
  • владелец поясов WBC и IBF в легчайшем весе Юнто Накатани.

Наибольшее количество представителей в топ-10 рейтинга сейчас имеет полутяжелый дивизион - сразу три боксера: Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Дэвид Бенавидес.

Топ-10 боксеров мира вне весовых категорий по версии ESPN:

  1. Александр Усик (Украина, 24-0, 15 КО) - супертяжелый вес
  2. Иноуэ Наоя (Япония, 30-0, 27 КО) - второй легчайший
  3. Теренс Кроуфорд (США, 40-0, 31 КО) - полусредний
  4. Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) - полутяжелый
  5. Джесси Родригес (США, 22-0, 15 КО) - второй легчайший (+1 позиция)
  6. Артур Бетербиев (Канада, 21-1, 20 КО) - полутяжелый (-1 позиция)
  7. Шакур Стивенсон (США, 24-0, 11 КО) - легкая (+3 позиции)
  8. Сауль Альварес (Мексика, 63-2-2, 39 КО) - второй средний (-1 позиция)
  9. Дэвид Бенавидес (США, 30-0, 24 КО) - полутяжелый (-1 позиция)
  10. Юнто Накатани (Япония, 31-0, 24 КО) - более легкая (-1 позиция)

Отметим, что все 17 экспертов ESPN единогласно отдали первое место именно украинцу. Безоговорочное лидерство Усика в этом престижном рейтинге еще раз подчеркивает его исключительный талант и доминирование на мировой боксерской арене.

Напомним, что в субботу, 19 июля, Усик одержал досрочную победу в своем втором поединке против британца Даниэля Дюбуа, нокаутировав соперника в пятом раунде.

Благодаря этой зрелищной победе украинец во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, объединив в своих руках пояса WBA, WBO, WBC и IBF.

Кроме того, Александр заработал за этот бой рекордный гонорар. И уже стало известно, какие налоги спортсмен заплатит в Украине.

Ранее Усик назвал самый ценный жизненный совет от отца, ведущий его к победам.

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