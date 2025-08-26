Названо найкращий спосіб зберігання картоплі: не проростатиме до весни!

Як зберегти картоплю довше?

На сторінці у Facebook Soup Lovers чоловік на ім'я Джефф Ґрюнке запитав поради, як довше зберігати картоплю. Він розповів, що вона починає проростати вже за тиждень.

Пост отримав понад 60 відповідей, багато з яких радили одне й те саме - зберігати картоплю в прохолодному, темному місці. Але був один конкретний метод, який користувачі виділили найбільше.

"Покладіть її (картоплю) в картонну коробку, в шафу. Я пробував трюк з яблуком - не спрацювало. А коробка зберегла картоплю твердою і свіжою", - порадили користувачі.

Експерти перевірили цей спосіб

Експерт з питань харчування Енн Піттман з видання The Kitchn вирішила перевірити цей метод. Вона протестувала його, порівнявши з шістьма іншими поширеними способами зберігання картоплі. Картонна коробка виявилася найкращим варіантом.

Енн зберігала картоплю протягом двох місяців. За перший місяць вона щотижня перевіряла її, і жодних змін не було. Через шість тижнів вона помітила невеликі зміни у зовнішньому вигляді та текстурі деяких зразків. Після ще двох тижнів очікування, п’ять із семи видів картоплі все ще були придатними до вживання.

Для тесту з картонною коробкою Енн поклала шість картоплин у невелику коробку, що дозволяла розмістити їх в один шар. Вона не закривала коробку щільно, верхні клапани залишалися напіввідкритими. Після двох місяців вона виявила, що вся картопля в коробці залишилася твердою.