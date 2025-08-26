Назван лучший способ хранения картофеля: не будет прорастать до весны!

Как сохранить картофель дольше?

На странице в Facebook Soup Lovers мужчина по имени Джефф Грюнке спросил совета, как дольше хранить картофель. Он рассказал, что он начинает прорастать уже через неделю.

Пост получил более 60 ответов, многие из которых советовали одно и то же - хранить картофель в прохладном, тёмном месте. Но был один конкретный метод, который пользователи выделили больше всего.

"Положите ее (картошку) в картонную коробку, в шкаф. Я пробовал трюк с яблоком - не сработало. А коробка сохранила картофель твердым и свежим", - посоветовали пользователи.

Эксперты проверили этот способ

Эксперт по вопросам питания Энн Питтман из издания The Kitchn решила проверить этот метод. Она протестировала его, сравнив с шестью другими распространенными способами хранения картофеля. Картонная коробка оказалась лучшим вариантом.

Энн хранила картофель в течение двух месяцев. За первый месяц она еженедельно проверяла его, и никаких изменений не было. Через шесть недель она заметила небольшие изменения во внешнем виде и текстуре некоторых образцов. После еще двух недель ожидания, пять из семи видов картофеля все еще были пригодными к употреблению.

Для теста с картонной коробкой Энн положила шесть картофелин в небольшую коробку, которая позволяла разместить их в один слой. Она не закрывала коробку плотно, верхние клапаны оставались полуоткрытыми. После двух месяцев она обнаружила, что весь картофель в коробке остался твердым.