Топ-5 продуктів, які не можна зберігати у дверцятах холодильника

Не всі продукти можна зберігати на дверцятах холодильника. У цій зоні температура постійно коливається, тому їжа псується швидше.

РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well розповідає про п’ять категорій продуктів, які категорично не підходять для дверцят холодильника - це допоможе зберегти їх свіжість і уникнути зайвих витрат.

Молоко

Дверцята часто відкривають, тому повітря там швидко нагрівається. Молоко при температурі вище 4 °C починає швидше псуватися через активність бактерій.

Сметана та йогурт теж швидше псуються при коливаннях температури.

Найбезпечніше місце, за даними U.S. Dairy, - середні або нижні полиці холодильника.

Яйця

Хоча деякі холодильники мають спеціальну полицю для яєць на дверцятах, але розташована вона не в тому місці, де потрібно підтримувати належну температуру для зберігання яєць.

Коли дверцята часто відкриваються, на шкаралупі може з’являтися конденсат. Волога створює сприятливе середовище для бактерій, що можуть проникнути через пори шкаралупи

American Egg Board радить: яйця найкраще зберігати на внутрішній полиці, де температура стабільніша. Їх також слід зберігати в оригінальній упаковці.

М'ясо та птиця

Мʼясо дуже чутливе до коливань температури, і це може сприяти швидкому росту бактерій. Якщо мʼясо знаходиться у нещільній упаковці, соки можуть капати на інші продукти, що підвищує ризик бактеріального зараження.

Найкраще місце для сирого м’яса та птиці - нижня полиця холодильника. Температура має бути близько 0-4 °C.

Фрукти та овочі

Коли ви відкриваєте холодильник, температура на дверцятах змінюється швидше, ніж всередині основного відсіку. Через це овочі та фрукти швидше псуються. Особливо ті, що потребують стабільно низької температури, як ягоди, зелень, яблука, морква.

Деякі продукти можуть втратити воду або текстуру. Наприклад, салат або огірки можуть швидко зів’янути.

Для овочів і фруктів часто передбачені контейнери (шухляди) у нижній частині холодильника. Там підтримується оптимальна температура і вологість.

Банани, помідори та картоплю, йдеться на сайті Міністерства сільського господарства США, взагалі краще тримати при кімнатній температурі, а не в холодильнику.

Сир

Сир чутливий до температури - особливо тверді й напівтверді сорти. Часті коливання температури можуть призвести до швидшого псування або зміни текстури.

Оптимальне місце - середина або нижня полиця холодильника, де температура більш стабільна, зазвичай від +2°C до +6°C.

Що можна зберігати на дверцятах холодильника

Соуси

Дверцята холодильника - ідеальне місце для зберігання соусів. Ці продукти мають довший термін придатності, тому вони можуть витримувати коливання температури на дверцятах.

Заправки для салатів

Заправки на основі майонезу, сметани, йогурту або інших швидкопсувних продуктів можуть псуватися швидше, якщо стоять на дверцятах.

Тоді як заправки на основі оливкової олії, оцту, соєвого соусу зазвичай більш стійкі і зберігати їх на дверцятах безпечно. Герметична тара - обов’язкова, щоб не потрапляли запахи і не змінювався смак.

Якщо заправка домашня і містить свіжі продукти (наприклад, часник, зелень, яйця), краще зберігати її в основній камері холодильника.

Безалкогольні напої

Газовані напої та соки зберігати можна на дверцятах, але краще, щоб вони були щільно закриті, щоб не втрачався газ.

Вода також є абсолютно безпечною для зберігання на дверцятах.