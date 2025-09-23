ua en ru
Названа самая популярная профессия в запросах работодателей в Украине

Украина, Вторник 23 сентября 2025 13:39
UA EN RU
Названа самая популярная профессия в запросах работодателей в Украине Фото: чаще всего ищут подсобных рабочих (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Госслужба занятости Украины обнародовала топ-10 самых популярных вакансий. Лидируют подсобные рабочие, водители и продавцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кто в лидерах

Чаще всего работодатели искали подсобных рабочих - более 15 тысяч предложений. В их обязанности входит транспортировка грузов, уборка и вспомогательные работы на производстве или строительстве.

Спрос среди соискателей оказался еще больше. Профессию "подсобный рабочий" в резюме отметили более 18 тысяч человек.

Водители и продавцы

Второй по популярности вакансией стала профессия водителя автотранспортных средств - более 13 тысяч предложений. В то же время кандидатов было меньше - около 10,6 тысячи.

Третье место заняли продавцы продовольственных товаров. Работодатели предложили более 13 тысяч вакансий, а искали такую работу почти 20 тысяч человек.

Другие востребованные профессии

Популярной оставалась профессия продавца-консультанта - более 9 тысяч предложений. При этом желающих работать в этой сфере было больше - около 11 тысяч.

В пятерку вошли и повара. Для них создали почти 8,7 тысячи вакансий, а претендентов было около 12 тысяч.

Образование, бухгалтерия и медицина

Среди других востребованных профессий - уборщики служебных помещений (8 тысяч вакансий), бухгалтеры (6,7 тысячи) и учителя школ (4,7 тысячи). На все эти специальности кандидатов было больше, чем предложений.

В десятку самых популярных вошли также швеи и медицинские сестры. Работодатели искали 4,6 и 4,5 тысячи таких работников соответственно.

Редкие вакансии

В то же время на рынке появляются и уникальные вакансии. Среди них - бандурист, заведующий оранжереей, математик, повар шампанского и ведущий дискотеки. Такие объявления появлялись лишь единично.

С начала 2025 года Государственная служба занятости предложила 309 тысяч вакансий. Благодаря этому работу или возможность открыть собственное дело получили 238 тысяч украинцев.

Напомним, за последний год в Украине резко сократилась численность налогоплательщиков с зарплаты. По данным Пенсионного фонда Украины численность застрахованных лиц в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования в январе-июле 2025 года составила 9,857 млн человек, что на 860 тыс. меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Наибольшая доля опрошенных безработных (25%) ориентируется на доход в пределах от 8 до 12 тысяч гривен, что является самым распространенным уровнем ожиданий.

