Названо морозиво, яке категорично не можна їсти вагітним

Вагітним слід уникати деяких видів морозива, особливо тих, що містять непастеризоване молоко або сирі яйця. Такі продукти можуть становити ризик для здоров’я матері та дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Оnly my health .

Чого уникати вагітним

Вагітним жінкам варто бути обережними з деякими видами морозива через ризик інфекцій або небезпечних для плода речовин.

Небезпеку може становити:

морозиво з сирим, непастеризованим молоком або яйцями . Наприклад, домашнє морозиво із сирих яєць. Основний ризик - сальмонельоз, який може бути небезпечний для вагітної та плода

з алкоголем. Спиртні напої можуть впливати на розвиток плода

з неперевіреними добавками та сирими інгредієнтами. Небезпечні м'які сиропи, сирі ягоди, креми або горіхи, які не пройшли термічну обробку. Ризик: можливе зараження бактеріями або паразитами (лістерія, токсоплазмоз)

Морозиво часто містить багато цукру та насичених жирів, але мало необхідних поживних речовин. Надмірне вживання цього може призвести до збільшення ваги або погіршення таких станів, як гестаційний діабет.

Як безпечно їсти морозиво під час вагітності

Обирайте пастеризоване молоко або йогурт

Більшість магазинних морозив роблять з пастеризованого молока, що знижує ризик лістерії. Уникайте морозива з сирого молока або домашнього, непастеризованого

Слідкуйте за термінами та умовами зберігання

Морозиво повинно бути свіжим, без тріщин в упаковці та не розтавшим. Після того, як його розморозили, не заморожуйте повторно.

Уникайте великих кількостей шоколадного та дуже жирного морозива

Високий вміст цукру та жирів може спричиняти зайву вагу або коливання рівня цукру в крові. Краще обирати невеликі порції або сорбети/фруктові варіанти.

Щоб уникнути проблем із шлунком чи печією, краще розділити порцію на кілька маленьких шматочків і не їсти на голодний шлунок.

Температура

Не потрібно тримати морозиво надто довго в роті, щоб уникнути дуже холодного шоку для зубів та шлунка.