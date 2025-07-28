Названо одяг, який категорично не можна носити вагітним жінкам

Тісні джинси - стильна, але не завжди безпечна частина гардероба, особливо для майбутніх мам. Носіння обтягуючого одягу під час вагітності може не лише спричинити дискомфорт, а й становити реальну загрозу здоров’ю жінки та дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Only my health.

Ризик для вагітних Носіння вузьких джинсів протягом усієї вагітності є шкідливим. У міру зростання вашої дитини тілу потрібно більше місця для дихання та руху. Існують такі ризики для здоров'я: підвищений тиск - вузькі джинси підвищують внутрішньочеревний тиск, що може призвести до кислотного рефлюксу, печії та болю в області живота

поганий кровообіг - тісний одяг може знизити кровообіг у ногах, що може призвести до набряку, варикозного розширення вен і навіть оніміння або поколювання в стегнах, спричинених тиском на нерви

розлад травлення - підвищений тиск на шлунок може спричинити нетравлення

дріжджові інфекції - синтетичний та тісний одяг затримує тепло та вологу, збільшуючи ризик розвитку дріжджових інфекцій, особливо при гормональних змінах під час вагітності

передчасні перейми та біль - хронічний тиск може посилювати напругу, біль, а в екстремальних ситуаціях може бути пов'язаний з передчасними переймами або обмеженими рухами дитини Який одяг обирати Під час вагітності важливо одягатися зручно. Зокрема, обирайте: спеціальні джинси для вагітних - вони мають еластичні пояси та еластичний, м’який матеріал, який підтримуватиме живіт і спину

носіть тканини, що пропускають повітря - бавовняні та бамбукові матеріали збільшують циркуляцію повітря та мінімізують подразнення шкіри або інфекцію

уникайте жорстких поясів - носіть пояси, що облягають тіло, або пояси для йоги, які не зашкодять вашому животу

регулярно перевіряйте розмір - у міру того, як тіло змінюється, не бійтеся відкладати речі, які більше не підходять Ідеальними альтернативами обтягуючим джинсам є: легінси для вагітних

вільні сукні або спідниці

комбінезон з регульованими бретелями

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