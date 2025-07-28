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Названо одяг, який категорично не можна носити вагітним жінкам

Понеділок 28 липня 2025 13:00
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Названо одяг, який категорично не можна носити вагітним жінкам Чим шкідливий тісний одяг для вагітних (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тісні джинси - стильна, але не завжди безпечна частина гардероба, особливо для майбутніх мам. Носіння обтягуючого одягу під час вагітності може не лише спричинити дискомфорт, а й становити реальну загрозу здоров’ю жінки та дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Only my health.

Ризик для вагітних

Носіння вузьких джинсів протягом усієї вагітності є шкідливим. У міру зростання вашої дитини тілу потрібно більше місця для дихання та руху. Існують такі ризики для здоров'я:

  • підвищений тиск - вузькі джинси підвищують внутрішньочеревний тиск, що може призвести до кислотного рефлюксу, печії та болю в області живота
  • поганий кровообіг - тісний одяг може знизити кровообіг у ногах, що може призвести до набряку, варикозного розширення вен і навіть оніміння або поколювання в стегнах, спричинених тиском на нерви
  • розлад травлення - підвищений тиск на шлунок може спричинити нетравлення
  • дріжджові інфекції - синтетичний та тісний одяг затримує тепло та вологу, збільшуючи ризик розвитку дріжджових інфекцій, особливо при гормональних змінах під час вагітності
  • передчасні перейми та біль - хронічний тиск може посилювати напругу, біль, а в екстремальних ситуаціях може бути пов'язаний з передчасними переймами або обмеженими рухами дитини

Який одяг обирати

Під час вагітності важливо одягатися зручно. Зокрема, обирайте:

  • спеціальні джинси для вагітних - вони мають еластичні пояси та еластичний, м’який матеріал, який підтримуватиме живіт і спину
  • носіть тканини, що пропускають повітря - бавовняні та бамбукові матеріали збільшують циркуляцію повітря та мінімізують подразнення шкіри або інфекцію
  • уникайте жорстких поясів - носіть пояси, що облягають тіло, або пояси для йоги, які не зашкодять вашому животу
  • регулярно перевіряйте розмір - у міру того, як тіло змінюється, не бійтеся відкладати речі, які більше не підходять

Ідеальними альтернативами обтягуючим джинсам є:

  • легінси для вагітних
  • вільні сукні або спідниці
  • комбінезон з регульованими бретелями

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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