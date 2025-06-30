Названо корисну альтернативу солі, яка захищає серце

Яка кількість солі шкідлива?

Споживання більшої кількості солі, ніж необхідно (до 2 грамів на день), підвищує ризик високого кров'яного тиску, що може бути фактором розвитку серцевих захворювань. Столова чи морська сіль несуть однаковий ризик, і важливо пам'ятати, що готові страви або оброблені продукти, ймовірно, вже містять додану сіль.

Дослідження, опубліковане в European Heart Journal та поширене Британським кардіологічним фондом, показало, що люди, які завжди додають сіль до своєї їжі, на 28% частіше піддаються ризику передчасної смерті. Дослідження порівнювало учасників, які ніколи або рідко використовували додаткову сіль у своїй їжі, з тими, хто додавав сіль до своїх страв більшість днів і виявило, що надлишок солі становить "високий ризик".

Чим замінити сіль?

Проте, кардіолог-консультант Олівер Гаттманн також розкрив чудову альтернативу для покращення смаку ваших страв без використання солі.

Лікар підтвердив, що споживання занадто великої кількості солі є "ключовим фактором" у розвитку ішемічної хвороби серця, але запропонував інший варіант. Він сказав, що використання лимона замість соління їжі може фактично "зменшити споживання натрію" до 75% "без шкоди для смаку".

Дослідження кухарів з Університету Джонсона і Велса в США показало, що природна кислотність лимона посилює смак страви, навіть впливаючи на смакові рецептори для посилення смаку.

"Лимонний сік також забезпечує вітамін С і містить антиоксиданти, такі як флавоноїди, які допомагають зменшити запалення та покращити функцію кровоносних судин. Спробуйте вичавити лимон на смажені овочі або в салатні заправки, щоб посилити смак, підтримуючи при цьому здоров'я серця", - порадив експерт.

Окрім виключення солі, існують інші способи підтримувати здоров'я вашого серця. Споживання більшої кількості оливкової олії та жирної риби покращить рівень ліпідів у крові та підвищить рівень "здорового" холестерину в організмі.

Експерти також зазначають, що фізичні вправи, відмова від куріння та зменшення споживання алкоголю допоможуть покращити здоров'я серця та загальний стан організму.

Крім того, переконайтеся, що ви споживаєте достатньо клітковини, яка допоможе підтримувати ваше серце здоровішим - вибирайте цільнозерновий хліб та крупи разом з великою кількістю бобових, сочевиці, фруктів та овочів у своєму щоденному раціоні, що є дуже корисним для вашого здоров'я.